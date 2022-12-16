Покупательская способность британцев продолжит снижаться

Потребительское доверие жителей Британии снижается уже восемь месяцев подряд и продолжит свое падение и в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные GfK Ltd, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что все больше британских домохозяйств заявляют об ухудшении финансового положения, ожидая ухудшения ситуации в течение следующего года. Кроме того, показатель потребительского доверия в декабре достиг минус 42 пунктов, приблизившись к сентябрьскому рекорду в минус 49 пунктов.

"Реальная заработная плата падает, поскольку инфляция продолжает набирать обороты. Это еще больше ограничивает бюджет многих домохозяйств, особенно на фоне предрождественских покупок", - отметил директор по клиентской стратегии GfK Джо Стейтон.

По его словам, учитывая отсутствие каких-либо определенностей, положительных новостей в экономике и в целом безрадостную ситуацию, в ближайшие месяцы потребительское доверие не будет восстановлено.