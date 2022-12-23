Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета объемом почти $1,7 трлн

Сенат Конгресса США одобрил в четверг проект бюджета страны на 2023 финансовый год (завершается 30 сентября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву. Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа ведет телеканал "Си-спэн", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Совокупный объем трат, предусмотренный этим бюджетом, будет выше, чем в 2022 году, когда этот показатель был заложен на уровне $1,52 трлн. Большая часть средств - $858 млрд - пойдет на оборону, на не связанные с обороной траты выделено $722,5 млрд.