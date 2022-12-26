В Германии газ подорожает на 112%

Жителей Германии ждет существенное повышение тарифов на газ и электроэнергию в 2023 году, несмотря на принятые меры по ограничению цен на энергоносители.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает местная газета Handelsblatt со ссылкой на исследование онлайн-платформы сравнения цен Verivox.

"112% плюс на газ: стоимость энергии резко растет, несмотря на "ценовые тормоза" (меры правительства ФРГ по ограничению цен на энергоносители. - ред.), - говорится в материале.

По данным исследования, потребителям со средним расходом газа 20 тыс. киловатт-часов в год с января следующего года в годовом исчислении потребуется оплачивать в среднем €2 756 - на €1 457, или 112%, больше, чем осенью прошлого года, когда стартовал рост тарифов на газ и электричество.

Германские потребители электроэнергии в январе должны будут заплатить примерно на 44% больше, чем осенью прошлого года.

Как пишет газета, вмешательство государства поможет сдержать цены на электроэнергию лишь на 5%.