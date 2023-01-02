Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел место хранения баллистических ракет

Центральное телевидение Кореи опубликовало кадры посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном и его дочерью Ким Чжу Э склада для хранения баллистических ракет, на которые можно установить тактическую ядерную боеголовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Телевидение КНДР во время репортажа об итогах пленума ЦК Трудовой партии Кореи в воскресенье в качестве фона использовало кадры проведения инспекции Ким Чен Ыном и его дочерью в ракетном арсенале без каких-либо пояснений. Как пишет Yonhap, предположительно, на камеру попали ракеты "Хвасон-12" и KN-23 с пусковыми установками.

В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили. В Сеуле добавили, что будут следить за ситуацией вокруг дочери Ким Чен Ына. Как указывает Рёнхап, это уже третье публичное появление Ким Чжу Э в СМИ. В ноябре она сопровождала своего отца на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", позднее вместе с ним встретилась с инженерами и учеными, причастными к разработке ракеты.

Как полагают южнокорейские эксперты, появление дочери Ким Чен Ына в местах, связанных с ракетной программой КНДР, должно продемонстрировать, что ядерное оружие призвано защитить будущие поколения народной республики.