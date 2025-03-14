Сильный снегопад накрыл российский город

В российском городе Южно-Сахалинск, несмотря на середину марта, продолжается сильный снегопад.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Заснеженные улицы затруднили движение транспорта, а местные службы начали расчистку дорог и тротуаров, чтобы облегчить передвижение горожан.