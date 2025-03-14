https://news.day.az/world/1737039.html Сильный снегопад накрыл российский город - ВИДЕО В российском городе Южно-Сахалинск, несмотря на середину марта, продолжается сильный снегопад. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Заснеженные улицы затруднили движение транспорта, а местные службы начали расчистку дорог и тротуаров, чтобы облегчить передвижение горожан.
Сильный снегопад накрыл российский город - ВИДЕО
В российском городе Южно-Сахалинск, несмотря на середину марта, продолжается сильный снегопад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Заснеженные улицы затруднили движение транспорта, а местные службы начали расчистку дорог и тротуаров, чтобы облегчить передвижение горожан.
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