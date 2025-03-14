Белый дом в шоке: Байден "проспал" своё президентство?

Бывший глава США Джо Байден проспал свое президентство, в то время как администрацией руководила его жена.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Последствием такого управления стала катастрофическая ситуация в экономике, считает Вэнс. Он добавил, что дефицит в торговле США достиг $1 трлн.

"У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает", - пообещал вице-президент.

В последний раз Байдена заметили спящим во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На поминальной службе он находился в первом ряду рядом с тогда еще первой леди Джилл, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. За ними сидели бывшие президенты США: Билл Клинтон с Хиллари, Джордж Буш - младший с супругой Лорой, Барак Обама, а также Дональд Трамп с Меланией.

Политик также нередко попадает в СМИ из-за оговорок. В сентябре этого года он перепутал Южную Корею с Северной и по ошибке заявил, что посещал КНДР.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте посмеялся над Байденом вместе с Трампом.