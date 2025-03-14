https://news.day.az/ecology/1737036.html Озеро Гаджигабул обеспечат дополнительной водой Для оценки текущей ситуации на озере Гаджигабул и его окрестных территориях были проведены мониторинги. Как сообщает Day.Az, данная информация изложена в отчете Кабинета министров за 2024 год.
Озеро Гаджигабул обеспечат дополнительной водой
Для оценки текущей ситуации на озере Гаджигабул и его окрестных территориях были проведены мониторинги.
Как сообщает Day.Az, данная информация изложена в отчете Кабинета министров за 2024 год.
Мониторинг осуществлялся Министерством экологии и природных ресурсов совместно с местными властями города Ширван и Государственным агентством водных ресурсов.
"Согласно распоряжению Президента Азербайджана № 84 от 8 апреля 2024 года, конечной точкой для реконструкции Ширванского оросительного канала станет озеро Гаджигабул. После завершения работ по вводу канала в эксплуатацию озеро получит стабильное водоснабжение", - говорится в отчете.
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