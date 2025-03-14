Ереван пытается хитрить

Автор: Мехти Ахмедзаде

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ, подтвердил, что необходимости в ее существовании больше нет. Однако, как и следовало ожидать, Ереван снова пытается выкрутиться.

По словам Мирзояна, группа должна быть распущена, но только после подписания мирного договора, сообщают армянские СМИ.

Фактически, Минская группа уже давно потеряла свою функцию, поскольку сама Армения признала Карабах частью Азербайджана, но в Ереване, как видно, намеренно пытаются связывать этот вопрос с подписанием мирного договора, чтобы иметь дополнительные рычаги, которых никогда не будет.

Подобные маневры лишь подтверждают, что Армения не заинтересована в честных переговорах. Ереван, пытаясь сохранить хоть какую-то иллюзию контроля над ситуацией, продолжает играться, вместо того чтобы двигаться к реальному миру.

Напомним, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума, заявил, что уровень доверия к Армении близок к нулю.

"Поэтому мы не доверяем ни одному из их слов. Потому что это не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство. Опять же, все, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нам нужны бумаги. Нам нужно, чтобы в их конституции не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят", - сказал глава государства.