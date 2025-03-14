CNN: Трамп намерен отменить гражданство США по рождению

Белый дом обратился в Верховный суд США с просьбой о прекращении действия решения федерального суда, по которому указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах был заблокирован.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

"В четверг администрация президента Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой в серии чрезвычайных апелляций разрешить ему продолжить реализацию планов по отмене гражданства по праву рождения", - говорится в публикации.

По информации издания, в качестве меры поддержки администрация заявила, что суд должен, по крайней мере, разрешить ей выпустить руководство, разъясняющее, как она будет реализовывать эту политику. Телеканал считает, что, если Верховный суд согласится, это позволит администрации применять свой указ против людей, не охваченных текущим судебным разбирательством.