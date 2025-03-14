ЕС приветствует завершение переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует соответствующие заявления, сделанные Арменией и Азербайджаном о завершении переговоров по проекту Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, передает Day.Az со ссылкой на заявление Высокого представителя/вице-президента ЕС.

"Мы высоко оцениваем упорную работу обеих сторон в этом направлении в течение последних нескольких лет, как на двустороннем уровне, так и с участием международного сообщества. Соответствующие заявления представляют собой решающий шаг на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить этот импульс и обеспечить плавное завершение этого процесса с тем же дальновидным и ориентированным на компромисс подходом с обеих сторон", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить дополнительную поддержку.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.