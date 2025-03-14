Будапешт выступает против масштабных займов ЕС на оборону

Венгрия поддерживает усилия Евросоюза по укреплению совместной обороны стран сообщества, но выступает против многомиллиардных займов на эти цели, которые загонят в финансовую кабалу следующие поколения европейцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью утренней программе радиостанции Kossuth.

"Венгрия не должна соглашаться, чтобы страны ЕС совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в финансовую кабалу не только наших детей, но и наших внуков", - сказал глава правительства. Он сообщил, что этот вопрос рассмотрит парламент страны и от его решения будет зависеть позиция Венгрии на следующем саммите ЕС, который состоится 20-21 марта в Брюсселе.

6 марта на встрече лидеров сообщества в столице Бельгии был согласован план укрепления обороноспособности и развития военной промышленности ЕС, но не были утверждены источники финансирования. Мнения участников совещания разделились: некоторые выступили за выделение средств из национальных бюджетов, другие - за совместные займы. Еврокомиссия выдвинула предложение о кредитах в размере до €150 млрд, которое было "принято к сведению". В ближайшие дни министры финансов и иностранных дел дополнительно обсудят этот вопрос, который позже будет включен в повестку саммита ЕС.

На встрече в Брюсселе 6 марта Венгрия не поддержала отдельное заявление о продолжении военной помощи Украине, которое было одобрено остальными 26 странами сообщества. Сразу после совещания Орбан заявил, что на эти цели Будапешт выделять средства не будет.