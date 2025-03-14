https://news.day.az/society/1736996.html Пожар в известном ресторане в Баку В ресторане Borani в Баку вспыхнул пожар. Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в пос. Ахмедлы Хатаинского района. На место направлены силы МЧС. Дополнительная информация будет предоставлена.
Пожар в известном ресторане в Баку
В ресторане Borani в Баку вспыхнул пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в пос. Ахмедлы Хатаинского района.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены дежурные подразделения МЧС.
Пожар, произошедший в дымоходе, был быстро потушен.
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