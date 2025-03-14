Пожар в известном ресторане в Баку

В ресторане Borani в Баку вспыхнул пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в пос. Ахмедлы Хатаинского района.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены дежурные подразделения МЧС.

Пожар, произошедший в дымоходе, был быстро потушен.