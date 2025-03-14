Легкость, мощность, ИИинновации

Компания ASUS на протяжении многих лет является синонимом инноваций, передовых технологий и надежности. Благодаря этому ASUS пользуется заслуженной популярностью среди миллионов людей по всему миру, и ExpertBook P5 (P5405CSA) - яркое подтверждение высокого стандарта компании.

ASUS ExpertBook P5 - это идеальный баланс мощности, надежности и практичности. Ноутбук создан специально для тех, кто стремится к максимальной эффективности и продуктивности в своей деятельности

С первых минут работы с ExpertBook P5 становится ясно, насколько тщательно компания ASUS подошла к каждой детали.

Представьте, что вы отправляетесь на важную деловую встречу, и вам нужно всегда быть на связи и выглядеть уверенно. ASUS ExpertBook P5 станет вашим надежным компаньоном благодаря своему изящному и прочному корпусу, весом всего 1,29 кг, который легко поместится в сумку или рюкзак, не создавая лишних неудобств. Вне зависимости от того, работаете вы в офисе, кафе или в аэропорту, этот ноутбук подарит вам чувство комфорта и уверенности, позволяя сосредоточиться на работе и важнейших задачах

Если вы часто проводите переговоры онлайн или организуете удаленные встречи, ExpertBook P5 значительно облегчит ваш рабочий процесс. Встроенные технологии с поддержкой ИИ помогут обеспечить четкую видеосвязь и качественный звук даже в шумном окружении. Кроме того, ноутбук поддерживает высокий уровень защиты ваших конфиденциальных данных, так что вы сможете полностью сконцентрироваться на рабочих задачах, не переживая о безопасности информации.

Все это особенно важно для профессионалов, которым необходимо одновременно работать с несколькими приложениями и большими объемами данных.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 11 Pro, Windows 11 Home Процессор Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 ядер) + 32ГБ LPDDR5X Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X Intel® Core™ Ultra 5 226V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X Нейропроцессор Intel AI Boost NPU до 47 TOPS, общий уровень производительности ИИ - более 120 TOPS Графика Intel Arc 140V / 130V Дисплей 14" несенсорный IPS WQXGA (2560x1600) антибликовый, 144 Гц, 400 кд/м2; контрастность 1200:1; Тонкая экранная рамка - отн. площадь экрана 90%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% sRGB Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533, встроена в процессор (Memory-on-Package) Накопитель 1x SSD M.2 2280 PCIe 4.0 до 2 ТБ; 1x слот M.2 2230 до 1 ТБ

Максимальный объем до 3 ТБ

Беспроводная связь WiFi 7 или WiFi 6E 2x2 + Bluetooth Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 2 USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, Audio Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости (78 мл) и подсветкой, сканер отпечатка пальца FIDO 2 в кнопке питания

Тачпад Дополнительно Веб-камера со шторкой: инфракрасная Full HD с поддержкой Windows Hello; Протестировано по стандарту MIL-STD810H,

Wi-Fi 6, WakeOnLAN, V-Pro, TPM (опция), замок Кенсингтона

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО ASUS Control Center (опция) ASUS Business Manager MyASUS:

Диагностика системы Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Батарея и питание До 20:29 ч автономной работы в PC Mark 10 Modern Office Батарея 63 Вт∙ч, 3 ячейки; увеличенный срок службы; зарядка 60% за 49 мин БП 65 Вт (USB-C) Размеры и вес 312х223х14,9-16,4 мм; 1,29 кг

Производительность и возможности

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core Ultra серии 2, обладающим передовыми алгоритмами искусственного интеллекта, способными эффективно выполнять сложные вычисления и обеспечивать высокую продуктивность работы. В сочетании с оперативной памятью до 32 ГБ LPDDR5X и SSD-накопителем до 2 ТБ он гарантирует быстрый отклик и легкость выполнения множества задач одновременно. Дополнительно предусмотрена возможность расширения внутренней памяти до 3 ТБ за счет второго слота M.2.

Графика и дисплей

14-дюймовый экран ExpertBook P5 имеет разрешение 2.5К (WQXGA, 2560 x 1600 пикселей) и отличается повышенной яркостью, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Узкие рамки дисплея NanoEdge делают внешний вид устройства еще более современным, а частота обновления экрана в 144 Гц и цветовой охват 100% sRGB гарантируют качественное изображение и точную передачу цветов, особенно важную для профессиональных задач.

Автономность и мобильность

ExpertBook P5 предлагает исключительный уровень мобильности благодаря ультратонкому корпусу из алюминиевого сплава толщиной всего 14,9 мм и небольшому весу в 1,29 кг. При этом время автономной работы достигает впечатляющих 28 часов, что позволяет свободно работать в течение всего дня без необходимости постоянной подзарядки.

Безопасность и надежность

Ноутбук соответствует строгим требованиям военного стандарта MIL-STD 810H, что подтверждает его высокую прочность и надежность. Комплексная защита бизнес-класса представлена набором продвинутых решений: защитой BIOS согласно стандарту NIST SP 800-155, встроенным модулем TPM 2.0 и биометрической аутентификацией с помощью сканера отпечатков пальцев и инфракрасной камеры Windows Hello.

Дополнительные функции и интерфейсы

Для максимальной продуктивности и эффективности онлайн-совещаний используется интеллектуальная технология AI ExpertMeet, которая значительно улучшает качество видеоконференций благодаря функциям интеллектуального шумоподавления, автоматической записи и перевода разговоров.

Подключение периферийных устройств удобно реализовано благодаря двум портам Thunderbolt 4 (USB-C), двум USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1 и стандартному аудиоразъему 3,5 мм.

Фирменное программное обеспечение MyASUS предоставляет пользователям набор утилит для удобного обновления системы, оптимизации производительности, подключения ноутбука к смартфону, диагностики состояния системы и оперативной технической поддержки.

Основные плюсы

+ длительное время работы от батареи

+ тихая работа и низкое тепловыделение

+ яркий экран с высоким разрешением

+ высокая производительность

+ доступные ИИ-функции

ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA) - превосходный выбор для пользователей, которым требуется сочетание высокой производительности, надежности и инновационных решений для эффективной работы как в офисе, так и в поездках.