https://news.day.az/society/1736976.html

Смерть в связи с отравлением в Абшеронском районе

В Абшеронском районе 67-летняя женщина погибла от отравления угарным газом. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Сарай. Бановша Ибрагимова, 1958 года рождения, скончалась в ванной комнате. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.