Смерть в связи с отравлением в Абшеронском районе

В Абшеронском районе 67-летняя женщина погибла от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Сарай. Бановша Ибрагимова, 1958 года рождения, скончалась в ванной комнате. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.