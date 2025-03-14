https://news.day.az/society/1736976.html Смерть в связи с отравлением в Абшеронском районе В Абшеронском районе 67-летняя женщина погибла от отравления угарным газом. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Сарай. Бановша Ибрагимова, 1958 года рождения, скончалась в ванной комнате. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
Смерть в связи с отравлением в Абшеронском районе
В Абшеронском районе 67-летняя женщина погибла от отравления угарным газом.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Сарай. Бановша Ибрагимова, 1958 года рождения, скончалась в ванной комнате. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
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