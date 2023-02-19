Почти вся Куба осталась без электричества

Как минимум, 11 из 15 провинций Кубы 18 февраля остались без электричества. Причины этого пока неизвестны, сообщили в энергетической компании "Унион электрика", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Произошло нарушение работы национальной энергосистемы на территории от провинции Матансас до провинции Гуантанамо. В настоящий момент выясняются причины произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

За неделю это вторая масштабная авария в энергетической инфраструктуре Кубы. Так, 13 февраля пожар повредил линии электропередач, из-за чего без энергии осталась восточная часть острова.