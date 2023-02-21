В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник в Италии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северо-западу от города Мачерата, где живут около 30,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.