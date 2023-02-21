https://news.day.az/world/1539969.html В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник в Италии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северо-западу от города Мачерата, где живут около 30,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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