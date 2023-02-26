Партия в бильярд закончилась массовым убийством в Бразилии

Партия в бильярд закончилась массовым убийством. Двое посетителей в одном из бразильских павильонов дважды проиграли соперникам, но принять поражение не смогли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, последней каплей стали оскорбительные шутки в их адрес, после которых оба открыли стрельбу - один из ружья, второй из пистолета.

Погибли семь человек, среди которых 12-летняя девочка. После чего убийцы спокойно забрали все ценное и скрылись. Преступники до сих пор на свободе.