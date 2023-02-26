https://news.day.az/world/1541343.html Партия в бильярд закончилась массовым убийством в Бразилии - ВИДЕО
Партия в бильярд закончилась массовым убийством в Бразилии - ВИДЕО
Партия в бильярд закончилась массовым убийством. Двое посетителей в одном из бразильских павильонов дважды проиграли соперникам, но принять поражение не смогли.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, последней каплей стали оскорбительные шутки в их адрес, после которых оба открыли стрельбу - один из ружья, второй из пистолета.
Погибли семь человек, среди которых 12-летняя девочка. После чего убийцы спокойно забрали все ценное и скрылись. Преступники до сих пор на свободе.
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