В Европе предупредили об угрозе распада Бельгии

Рано или поздно Бельгия может прекратить свое существование на фоне растущей напряженности между говорящей по-голландски Фландрией на севере и франкоязычной Валлонией на юге, пишет европейская редакция газеты Politico. По информации издания, угроза распада государства связана с ростом популярности и влияния ультраправой партии Vlaams Belang, которая хочет превратить Фландрию в полностью независимое отколовшееся государство, в преддверии выборов 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает Politico, причиной ее успеха стала миграционная проблема, которая стала вызовом номер один для Фландрии. Издание добавляет, что Бельгия является одной из европейских стран, столкнувшихся с большим наплывом лиц, ищущих убежища, количество которых сопоставимо с миграционным кризисом 2015 года.

"Стратегия Vlaams Belang состоит в том, чтобы стать крупнейшей партией во Фландрии на выборах в июне следующего года, что даст ему прерогативу выбора партнера по коалиции для фламандского правительства. В идеале для него это был бы N-VA [правая партия Новый Фламандский альянс]. Затем фламандское правительство выпустит декларацию о суверенитете, чтобы заставить франкоязычных партнеров по коалиции вести переговоры о конце Бельгии в ее нынешнем виде", - говорится в материале.