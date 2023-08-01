Промышленный квартал Бурсы охватило пламя

В турецкой провинции Бурса пожар охватил как минимум шесть фабрик.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает новостной канал TRT Haber.

Возгорание вспыхнуло на одном из объектов промышленной зоны Инегель, огонь быстро распространился на другие здания - прилегающие фабрики пряжи и лесоматериалов.

На месте происшествия работают пожарные из Инегеля и близлежащих районов с участием воздушных сил.

Губернатор Бурсы Якуп Джанболат, приехавший на место происшествия, сообщил, что к тушению привлечены силы лесных и лесохозяйственных организаций, поскольку пожар очень быстро распространяется.

"К сожалению, это район, застроенный на 110 га, состоящий из разных заводов, и пожар быстро разрастается", - сказал он.