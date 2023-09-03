https://news.day.az/world/1594609.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие, десятки раненых
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие, десятки раненых
Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, туристический автобус, следовавший из Муглы в Афьонкарахисар, врезался в микроавтобус, а затем в другой автомобиль.
Пострадавшие были госпитализированы. В связи с инцидентом ведется расследование.
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