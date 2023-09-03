Тяжелое ДТП в Турции

Три человека погибли и еще 45 получили ранения в результате столкновения трех автомобилей в районе Памуккале города Денизли на юго-западе Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, туристический автобус, следовавший из Муглы в Афьонкарахисар, врезался в микроавтобус, а затем в другой автомобиль.

Пострадавшие были госпитализированы. В связи с инцидентом ведется расследование.