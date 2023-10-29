В Гонконге заявили, что внешние силы продолжают вмешиваться в дела страны

Внешние силы по-прежнему продолжают вмешиваться в дела Гонконга, некоторые страны ради собственной выгоды подрывают принцип "одна страна - две системы". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава гонконгской администрации Джон Ли.

"Гонконг преодолел социальные беспорядки и пандемию и теперь движется от стабильности к процветанию", - сказал Джон Ли, выступая с ежегодным посланием в Законодательном совете. По его словам, закон КНР о защите национальной безопасности в Гонконге устранил "практически полный вакуум" в местном законодательстве.

"Тем не менее геополитическая ситуация сейчас остается сложной. Некоторые страны ради собственной выгоды подрывают Китай и реализацию принципа "одна страна - две системы" в Гонконге. Внешние силы продолжают вмешиваться в дела Гонконга", - продолжил Джон Ли.

По его словам, "необходимо остерегаться тех, кто стремится провоцировать конфликт, дезинформировать или распространять слухи по различным каналам". Он заверил, что администрация Гонконга продолжит прилагать усилия, направленные на обеспечение национальной безопасности, и совершенствовать правовую систему.