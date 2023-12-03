Депутат бундестага высмеял речь Шольца

Крупнейший европейский производитель автомобильных шин - концерн Michelin - объявил о закрытии сразу трех заводов в Германии. Без работы останутся 1,5 тысячи немцев. Руководство назвало это решение "трудным, но неизбежным", а причиной - слишком большие издержки. Цены на электроэнергию в Германии настолько высоки, что немецкие товары больше не могут конкурировать на мировом рынке, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Объявление Michelin сделал в тот момент, когда в германском парламенте обсуждали проект бюджета на следующий год. В центре дискуссии оказались как раз энергетические проблемы и огромные убытки немецкой экономики. Канцлер Олаф Шольц пытался уверить депутатов, что правительство найдет решения. Но ему не поверили и подвергли унизительному осмеянию.

Как пишет немецкая пресса, Шольц раньше во всю использовал схемы с внебюджетными фондами для того, чтобы обойти так называемый долговой тормоз - федеральный закон, запрещающий брать большие кредиты. И в этом году он хотел забрать 60 миллиардов евро из пандемийного фонда и потратить их на свою любимую зеленую энергетику. Но Конституционный суд запретил. И тут все вдруг посыпалось.

Фридрих Мерц, председатель Христианско-демократического союза Германии: "Господин канцлер, ваша сегодняшняя речь является чисто техническим ответом на решение Конституционного суда. Вы просто слесарь у власти, у вас нет ни малейшего представления, как должна выглядеть страна через несколько лет".