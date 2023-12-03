В Швеции призвали содействовать вступлению в ЕС еще одной страны

Член парламента Швеции Дзенан Цисия выступил в поддержку скорейшего вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз (ЕС). О необходимости появления новой страны в еврозоне депутат высказался в обращении к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, с которым ознакомилась "Лента.ру", передает Day.Az.

"В Швеции проживают около 100 тысяч человек, связанных с Боснией и Герцеговиной, чьи интересы и благополучие тесно связаны с процессом европейской интеграции страны. Эта коллективная надежда на интеграцию Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО является не только вопросом культурной и социальной сплоченности, но также имеет большое значение для политических и экономических интересов Швеции. Стабильность и демократизация Боснии и Герцеговины имеют решающее значение для противодействия растущему влиянию России в регионе и для сохранения архитектуры европейской безопасности", - говорится в его обращении.

По словам автора письма, "интеграция Боснии и Герцеговины является не только желанием, но и необходимостью для стабильности и безопасности европейского континента".

В связи с этим Цисия задает Билльстрему вопрос о его усилиях для поддержки вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

"Намерен ли министр добиваться того, чтобы Швеция также использовала свои политические, технические и финансовые инструменты для продвижения переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС и обеспечения того, чтобы они начались до конца года?" - поинтересовался парламентарий.

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