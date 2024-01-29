Британия призвала Иран снизить напряженность на Ближнем Востоке

Иран должен предпринять действия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя удар проиранских группировок по одной из американских военных баз на границе Иордании с Сирией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены [произошедшим] и призываем Иран продолжать снижать напряженность в регионе, - сказал глава британского правительства в эфире телеканала Sky News. - Мы решительно поддерживаем своих союзников в вопросе обеспечения стабильности и мира в регионе. Мы продолжим работать в этом направлении".

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника погибли трое американских военнослужащих, более 30 пострадали. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на ВС США в Иордании у границы с Сирией.

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