Байден прокомментировал инцидент в Балтиморе

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился не из-за преднамеренных действий, а в результате ужасной случайности.

Как передает Day.Az, об этом, выступая в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте, все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае", - подчеркнул Байден.

Ранее, управляющая компания судна Synergy Marine Group сообщила, что все 22 члена экипажа контейнеровоза Dali, столкнувшегося с мостом в американском Балтиморе (штат Мэриленд), включая двух командиров, родом из Индии. Пострадавших на борту нет, а причина столкновения устанавливается, - уточнили в компании.

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