В Швеции во время "Евровидения" планируются акции протеста

Полиция города Мальмё на юге Швеции получила четыре заявки на проведение демонстраций во время конкурса "Евровидение" в начале мая. Об этом сообщает газета Expressen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из заявок, организаторы демонстраций планируют 7,9 и 11 мая выразить протест в связи с участием в конкурсе Израиля, 9 мая - провести акцию в поддержку участия Израиля во время выступления израильского артиста, 9 и 11 мая - выйти на марш протеста (цель не уточняется). Также 11 мая планируется демонстрация с факелами в поддержку Палестины. Большая часть акций пройдет возле комплекса Malm Arena, где запланировано "Евровидение".

Шведская полиция и полиция безопасности (СЕПО) уже готовятся обеспечивать безопасность на конкурсе. Как ожидается, приедут около 100 тыс. человек из разных стран, то есть примерно треть населения города. Охрану мероприятия будет обеспечивать большое количество стражей порядка, хотя их точное число пока не называется. Специалисты рассматривают вероятные сценарии развития событий как в самом месте проведения конкурса, так и за его пределами (на улицах города, в торговых комплексах). Особое внимание уделяется приезду израильской делегации, против которой в стране уже проводились протесты. В Мальмё проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, поэтому конфликт между Израилем и ХАМАС находится в центре всеобщего внимания.

Уровень террористической угрозы для Швеции в 2024 году составит четыре балла по пятибалльной шкале и будет оставаться на высоком уровне весь год, сообщила в феврале СЕПО. Летом 2023 года в королевстве прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран. 17 августа уровень террористической угрозы был повышен до предпоследнего.

Европейский вещательный союз (ЕВС) ранее объяснил, что не намерен исключать Израиль из числа участников конкурса, хотя в Швеции и других странах звучали соответствующие призывы в связи с конфликтом в секторе Газа и ростом числа жертв среди гражданского населения.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

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