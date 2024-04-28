В Турции задержаны около 200 подозреваемых в членстве в ИГ и РПК

Полиция и жандармерия Турции провели массовые рейды на территории 40 провинций страны, в ходе которых задержано почти 200 подозреваемых в участии в деятельности экстремистской группировки "Исламское государство" и Рабочей партии Курдистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в X.

"В результате скоординированных действий сотрудников департамента разведки и департамента по борьбе с терроризмом Главного управления безопасности в шести провинциях страны силами полиции были проведены операции против террористической организации ИГ. В провинциях Адана, Айдын, Чорум, Газиантеп, Кайсери и Мерсин задержаны 38 подозреваемых. Было изъято большое количество цифровых материалов и крупные суммы в иностранной валюте и турецких лирах", - отметил министр.

Часть задержанных подозревается в оказании помощи членам РПК, которые в 2022 году нелегально пересекли турецкую границу, чтобы вести деятельность на территории страны. Некоторые из них ранее состояли в РПК. В отношении ряда задержанных есть судебные вердикты, имена некоторых занесены в систему лиц, находящихся в розыске. Кроме того, в ходе рейдов изъято большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, взрывчатка, гранаты, документация и материалы РПК.

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