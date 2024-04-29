ХАМАС заявил об ударе по израильским позициям из Ливана

Военное крыло ХАМАС "Бригада аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским военным позициям со стороны южного Ливана. Как передает Day.Az, об этом говорится в Telegram-канале группировки, передает Reuters.

Другая информация не приводится. Армия обороны Израиля пока не комментировала это.

Утром 29 апреля Минобороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли удар по объектам военизированной шиитской организации "Хезболла" в Ливане. По его данным, среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры "Хезболлы" в районе Джебель-Ат, а также ряд военных сооружений в районе Марвахина.

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