США сбили беспилотник хуситов в Красном море

Военные США сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, хуситы выпустили три баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты. По данным CENTCOM, судно и члены экипажа не пострадали.

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