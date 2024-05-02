Стало известно, когда возобновится спецсессия ГА ООН по Палестине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проведет новое заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) по Палестине 10 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам официальный представитель председателя 78-й сессии Генассамблеи Моника Грейли.

"Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис уведомил страны - члены <...> что он проведет 49-е пленарное заседание ЧСС в Генеральной Ассамблее в пятницу, 10 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление ЧСС по Палестине запросили Саудовская Аравия, Мавритания и Уганда, которые выполняют функции председателей соответственно группы арабских государств в ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения.

Ранее источник сообщал, что группа арабских государств намерена предложить на голосование в ходе спецсессии проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) ООН вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

В апреле Соединенные Штаты применили в СБ ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять Палестину в полноправные члены всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил США за их решение.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.

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