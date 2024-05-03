ООН оценила инфраструктурный ущерб, нанесенный Газе

Прямой ущерб, нанесенный инфраструктуре сектора Газа в результате обострения конфликта с Израилем, составляет $18,5 млрд, что равняется 97% ВВП Палестины в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном докладе Программы развития ООН (ПРООН) под названием "Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для Государства Палестина", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно результатам на конец января 2024 года, размер нанесенного ущерба в Газе равен 97% общего ВВП Государства Палестина в 2022 году", - указывается в документе.

Отмечается, что большая часть ущерба приходится на жилые дома и объекты сферы торговли (72%), еще 9% приходится на промышленные предприятия и сферу услуг, оставшиеся 19% составляют объекты критической инфраструктуры. В докладе указывается, что всем без исключения секторам палестинской экономики был нанесен "серьезный ущерб", самое серьезное снижение экономических показателей пришлось на строительную сферу.

По оценкам ПРООН, ВВП Палестины может сократиться на 25,8% в случае продолжения боевых действий в 2024 году. Авторы доклада указывают, что военные действия в секторе Газа "оставят последующим поколениям [палестинцев] дополнительные экономические и социальные издержки, что будет являться препятствием для послевоенного восстановления и развития на оккупированных палестинских территориях".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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