Турция считает необходимым скорейшее принятие новой конституции в Сирии

Турция уважает территориальную целостность Сирии, ведет переговоры по урегулированию сирийской проблемы и считает, что этому будет способствовать скорейшее принятие новой конституции в соседней стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в интервью турецким СМИ.

"У нас есть ожидания от сирийского режима. Мы уважаем границы и территориальную целостность всех наших соседей, в том числе Сирии. Мы ведем переговоры, в том числе в Астане [в Астанинском формате]. Мы открыто говорим: примите конституцию. Если вы [президент Сирии Башар Асад] победите, мы скажем, что будем вести переговоры с вами, или будем вести их с теми, кто победит на выборах", - сказал Гюлер, говоря о ситуации с урегулированием сирийско-турецких отношений.

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