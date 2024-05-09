Состоялась встреча между Путиным и Пашиняном

В Москве завершились переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, встреча, проходившая в Кремле, продлилась чуть более часа.

Пашинян и Путин провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ.

На данный момент официальной информации о результатах встречи не было представлено.

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