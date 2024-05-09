Китай заявил о стремлении вместе с Венгрией обеспечивать стабильность в мире

Китай будет вместе с Венгрией предпринимать активные усилия для обеспечения мира и стабильности на всей планете. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпримем энергичные и решительные усилия, будем вместе стремиться к формированию человечества с общим будущим, внесем свой вклад в мир, стабильность, развитие и процветание во всем мире", - говорится в заявлении, которое китайский лидер опубликовал по прибытии в Будапешт.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что благодаря согласованным усилиям обеих сторон его визит в Венгрию "увенчается полным успехом и откроет еще более светлое будущее для китайско-венгерских отношений". Я верю, что, как бы ни менялась международная обстановка, Китай и Венгрия всегда будут рассматривать наши двусторонние отношения с учетом широких и долгосрочных перспектив", - подчеркнул он.

Председатель КНР уточнил, что он стремится вывести отношения между Пекином и Будапештом на качественно более высокий уровень. По словам Си Цзиньпина, он видит "широкие возможности" для укрепления двусторонних связей с Венгрией и ждет встречи с ее руководством.

8-10 мая Си Цзиньпин находится с визитом в Венгрии. Как сообщил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто, председатель КНР планирует встретиться с президентом этого европейского государства Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Стороны собираются подписать 16 соглашений.

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