В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов

Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении полиции графства Большой Манчестер на севере Англии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Трое мужчин были взяты под стражу для допроса", - сообщил помощник начальника региональной полиции Роб Поттс. Он указал, что речь идет об "антитеррористическом расследовании". Задержанных в возрасте от 35 лет до 51 года подозревают в "совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам".

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