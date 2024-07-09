Новый президент Ирана заявил о готовности подписать "большой договор" с РФ

ран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил избранный президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Подготовка] документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России", - приводит его слова агентство IRNA. "Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять", - добавил политик.

По информации агентства, в ходе беседы с Путиным Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества двух государств в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на площадках международных и региональных организаций. Избранный президент отметил, что новое правительство исламской республики приложит все усилия для реализации ирано-российских договоренностей, достигнутых при президенте Эбрахиме Раиси, который погиб 19 мая в авиакатастрофе.

Телефонный разговор между президентами состоялся 8 июля вечером. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем отношений стран и подтвердили готовность к дальнейшей работе. Глава российского государства поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, новый российско-иранский договор закрепит на государственном уровне всеобъемлющий стратегический характер партнерства Москвы и Тегерана. Как отмечала Захарова, с момента подписания Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном в декабре 2001 года изменились как международные условия, так и отношения двух стран, которые сейчас переживают беспрецедентный подъем.

Группа БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году РФ председательствует в объединении. Главным событием станет саммит БРИКС с 22 по 24 октября в Казани.

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