Иран запустит два спутника в октябре

Иранское космическое агентство (ИКА) планирует вывести на низкую околоземную орбиту два новых спутника. Запуск аппаратов Hodhod и Kosar намечен на октябрь, передает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Спутник Kosar, который является спутником наблюдения, планируется запустить и вывести на орбиту в этом году. Спутник Hodhod, как исследовательский спутник связи, также должен быть запущен одновременно со спутником Kosar", - сказал глава ИКА Хасан Саларийе.

Спутник дистанционного зондирования Земли Kosar и спутник связи Hodhod спроектировали и построили частные компании. Kosar можно использовать в сельскохозяйственных целях, для демаркации границ и проведения геодезических исследований. Аппарат Hodhod планируют задействовать в сфере интернета вещей и транспортного сектора.

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