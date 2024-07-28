Пезешкиан официально утвержден новым президентом Ирана

В воскресенье лидера Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана на посту нового президента, сообщают иранские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, церемония началась с доклада министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди, который рассказал о проведении досрочных президентских выборов и выразил благодарность иранскому народу и сотрудникам ведомств за успешную организацию процесса. Затем аятолла Хаменеи огласил указ, согласно которому Пезешкиан официально стал девятым президентом Исламской Республики Иран.

30 июля Пезешкиан принесет присягу в меджлисе (парламенте Ирана).

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