https://news.day.az/world/1678149.html Хакан Фидан отправится с визитом в Тегеран
Хакан Фидан отправится с визитом в Тегеран
30 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Тегеран.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в "Х".
Отмечается, что он примет участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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