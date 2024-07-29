Хакан Фидан отправится с визитом в Тегеран

30 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Тегеран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в "Х".

Отмечается, что он примет участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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