В Иране зафиксировали первый случай смерти от лихорадки денге

По меньшей мере один человек умер от последствий заболевания вирусом денге в Иране с 21 марта 2024 года. Об этом сообщается в докладе центра реагирования на инфекционные заболевания Минздрава исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, всего в стране с марта зарегистрировано 152 случая заражения лихорадкой денге. За исключением одного человека, все заболевшие - граждане Ирана, из них 130 незадолго до получения положительного теста на наличие инфекции путешествовали в Объединенные Арабские Эмираты, 7 - в Пакистан, 12 не покидали пределов исламской республики.

По данным ведомства, комары - переносчики заболевания Aedes aegypti и Aedes albopictus распространены в южных иранских провинциях Бушер, Систан и Белуджистан, Фарс и Хормозган и в северных Ардебиль, Гилян и Мазандеран.

22 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как высокий риск дальнейшего распространения лихорадки денге в Иране.

Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель лихорадки Зика, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки и других опасных болезней. Этот патоген широко распространен в тропических и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, где его переносят комары вида Aedes aegypti.

По данным ВОЗ, ежегодно лихорадкой денге заражаются до 400 млн человек, причем лечения и вакцин от данного вирусного заболевания пока не существует.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!