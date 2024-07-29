Кремль прокомментировал решение США создать совместный с Японией штаб

Российские военные проанализируют ситуацию в связи с решением США создать совместный с японцами штаб по координации действий войск обеих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее тема для анализа со стороны наших военных, не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом, что "это не тема Кремля".

Ранее появились сообщения, что США внесли изменения в систему управления своими войсками на территории Японии. В частности, создан совместный американо-японский штаб для координации действий "для противодействия растущей китайской и российской угрозам".

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