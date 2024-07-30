Сегодня состоится инаугурация президента Ирана

Сегодня состоится инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие состоится на заседании Исламского совета в 16:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 70 иностранных представителей, 600 местных и иностранных журналистов.

Отметим, что во 2-м туре внеочередных президентских выборов в Иране, состоявшихся 5 июля, победил представитель лагеря реформаторов Масуд Пезешкиан, набрав почти 16,4 млн голосов. Его соперник, представитель лагеря консерваторов Саид Джалили, набрал 13,5 миллиона голосов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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