https://news.day.az/world/1679657.html Последствия песчаной бури в Иране - более тысячи госпитализированных
Последствия песчаной бури в Иране - более тысячи госпитализированных
В Иране из-за песчаной бури госпитализированы 1362 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Тасним", песчаная буря была наиболее сильной на севере провинции Систан-Белуджистан.
Песчаная буря накрыла города Забул, Захек, Хамун, Хирмен, Нимруз, Захидан, Мирджаве, Нусрет-Абад, Хаш, Сараван, Ираншехр и Мехристан, где проживает около 1 млн. человек, за последние 5 дней 1362 человека были госпитализированы.
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