Последствия песчаной бури в Иране

В Иране из-за песчаной бури госпитализированы 1362 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Тасним", песчаная буря была наиболее сильной на севере провинции Систан-Белуджистан.

Песчаная буря накрыла города Забул, Захек, Хамун, Хирмен, Нимруз, Захидан, Мирджаве, Нусрет-Абад, Хаш, Сараван, Ираншехр и Мехристан, где проживает около 1 млн. человек, за последние 5 дней 1362 человека были госпитализированы.

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