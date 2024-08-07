Президенты Франции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, президент Франции выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и призвал Иран к сдержанности.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право ответить Израилю, и "раскритиковал пассивное поведение США и Запада после нападения Израиля на посольство Ирана в Дамаске и убийства политического лидера ХАМАС".

"Президент Пезешкиан отметил, что Иран считает воздержание от войны и стремление установить мир и безопасность одним из главных своих принципов, но заявил, что никогда не будет молчать на нарушения интересов своей страны", - пишет IRNA.

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