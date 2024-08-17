В Турции взяли под контроль большинство природных пожаров

Большинство природных пожаров в Турции - 69 из 72 - взяты под контроль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы, отметив, что пожар в районе Измира на побережье Эгейского моря уже не угрожает городу.

"К настоящему времени 69 из 72 пожаров взяты под контроль. По состоянию на утро субботы в стране отмечено шесть лесных пожаров. Жертв нет. Что касается пожара в районе Каршияка Измира, то в настоящее время городу нечего волноваться", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

Ранее сообщалось, что в тушении крупного пожара в Измире, который произошел 15 августа, задействованы около 3 тыс. человек, 600 единиц техники и авиация. По данным Минздрава Турции, от природного пожара в Измире пострадали 78 человек, в основном от отравления дымом, 29 из них проходят лечение в больницах. В результате пожара сгорели 17 домов в пригороде Измира Яманлар.

Отметим, что недавно, что в окрестностях турецкого города Измир разгорелся лесной пожар.

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