ОАЭ используют подход на основе данных для борьбы с изменением климата

ОАЭ применяют подход, основанный на данных, для поиска критически важных решений в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия)

"Данные играют ключевую роль в оценке политики и разработке решений, основанных на фактах. Анализ данных позволяет объективно отслеживать прогресс, выявлять проблемы, прогнозировать события и адаптировать меры. В ОАЭ, где создано 49 охраняемых территорий, используются данные для выявления успешных решений и масштабирования эффективных мер. Мы применяем подход, основанный на данных, для поиска критически важных решений в борьбе с изменением климата. Обмен данными помогает оперативно корректировать политику с учетом региональных особенностей и достигать синергии между уровнями управления. Данные как общественный ресурс требуют прозрачности и учета местных знаний, которые вносят важный контекст и выявляют информационные пробелы. Инвестиции в природоориентированные решения, поддерживаемые местными наблюдениями и фокус-группами, помогают разрабатывать адаптированные меры и эффективнее использовать природные ресурсы. Такой подход способствует достижению устойчивых климатических целей", - подчеркнула она.