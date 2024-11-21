Россия отмечает превосходную организацию COP29

Мы хотели бы отметить превосходную организацию 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, которая проходит с 11 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Широкая представленность России на мероприятии еще раз подтверждает, что наша страна последовательно выступает за объединение усилий в борьбе с изменением климата. И в рамках формата председатель правительства Российской Федерации Мишустин выступил на саммите мировых лидеров по климатическим действиям", - сказала она.

Захарова подчеркнула теплый радушный прием российской делегации азербайджанской стороной. "И мне очень приятно сказать, что можно смело добавить традиционно теплый и радушный прием."

По ее словам, проведение этого мероприятия в Азербайджане еще больше повысит авторитет Баку на международной арене.

"Мы нацелены продолжать наращивать сотрудничество на климатическом направлении с Азербайджаном и всеми заинтересованными государствами", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.