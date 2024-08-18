https://news.day.az/world/1682653.html Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность главы МИД
Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность главы МИД
Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".
Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (Исламский совет) одобрила полномочия, планы и деятельность предложенного министра иностранных дел Аббаса Арагчи.
Отметим, что 11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел в 14-м правительстве.
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