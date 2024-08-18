Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность главы МИД

Парламент Ирана утвердил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (Исламский совет) одобрила полномочия, планы и деятельность предложенного министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Отметим, что 11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил Аббаса Арагчи на должность министра иностранных дел в 14-м правительстве.

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