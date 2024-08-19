На Камчатке началось извержение вулкана «Шивелуч»

На Камчатском полуострове произошло внезапное и мощное извержение вулкана "Шивелуч". Вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 километров, что привело к объявлению "красного кода" для авиации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AlJazeera.

Это событие последовало за сильным землетрясением магнитудой 7 баллов, которое сотрясло восточное побережье Камчатки 17 августа. Связь между землетрясением и извержением вулкана пока не подтверждена, но эксперты не исключают такой возможности.

Российские вулканологи предупреждают о потенциальной угрозе второго, еще более мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайших 24 часов.

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