Армянские коньяки отравляют Россию

Около 90% армянских коньяков, которые продаются в России, оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

"В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения <...> И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России", - говорится в исследовании.

Для проведения исследования приобрели 200 образцов коньяка более 20 разных марок от десяти крупнейших армянских производителей.

Генеральный директор "Антиконтрафакт" Кристина Скрипник заявила, что исследователи были готовы выявить некоторое количество нарушений, но "то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные - это зашкаливающий показатель".

Ассоциация направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, передает агентство.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!